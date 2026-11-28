وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ان "محافظ عقد اجتماعاً مع مدير عام التربية وميض ومدير عام دائرة أبو طحين ومستشار المحافظ لشؤون الصحة ومسؤولي أقسام الصحة العامة والصحة المدرسية بحضور رئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة وعضو اللجنة إسراء النصراوي".واضافت انه "جرى خلال الاجتماع بحث ما تداولته بشأن وجود إصابات بمرض بين طلبة المدارس والاطلاع على واقع الموقف الصحي في المحافظة".وأكد الصحة "عدم تسجيل أي إصابة بالتهاب السحايا البكتيري في كربلاء حتى الآن"، لافتا إلى ان "دائرتي الصحة والتربية مستمرتان بالمتابعات الدورية للواقع الصحي في المدارس ضمن الإجراءات الاعتيادية المعتمدة، وتعزيز برامج الصحة العامة والصحة المدرسية بما يضمن سلامة الطلبة والتلاميذ".