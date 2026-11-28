وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم اعلان نتائج قبول الطلبة من خريجي الاعداديات الاسلامية التابعة للوقفين للسنة الدراسية 2027/2026".واضافت ان "النتائج تتضمن قبول (913) طالبا في الكليات والأقسام وفق التخصصات المناظرة".وبينت انه "بإمكان الطلبة الحصول على نتيجة من خلال الدخول الى تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج القبول/ التثبيت".