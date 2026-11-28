وقال المحافظ علي سليمون خلال مؤتمر صحفي تابعته ، ان "100 مدرسة جرى تعفيرها من قبل خلية الأزمة حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الحالة ليست خطيرة، ولا داعي لإثارة الرعب، والوضع تحت السيطرة في ".وأضاف أن "أجهزة ستُوزّع لقياس درجات الحرارة في جميع المدارس"، معلناً "تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي غدا الأحد وبعد غد الاثنين".