وقال وزير العدل ، خلال احتفالية مركزية أقامتها الوزارة بهذه المناسبة، إن إنجاز قاعدة البيانات يمثل أحد المحاور الأساسية لمبادرة "وطن"، وخطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير إدارة الملكية العقارية، بما يدعم مشروع توزيع الأراضي على المستحقين.وأضاف شواني أن المشروع يمثل انتقالاً من الإجراءات التقليدية والملفات الورقية إلى منظومة رقمية متطورة تعتمد على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وحماية حقوق الملكية العقارية.وأشار إلى أن وزارة العدل أنجزت هذا المحور من خلال كوادر دوائر ، التي عملت على حصر بيانات العقارات وتوثيقها وتدقيقها والتحقق من مستنداتها وسنداتها، وصولاً إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومؤمنة.وأوضح أن قاعدة البيانات ستسهم في ضمان وشفافية توزيع الأراضي، من خلال مطابقة بيانات المتقدمين والتحقق من استحقاقاتهم، ومنع الازدواجية والتلاعب والتجاوز، بما يضمن وصول الأراضي إلى مستحقيها الفعليين وفق معايير واضحة وعادلة.ولفت إلى أن المنظومة ستساعد أيضاً في اختصار الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن صون حقوق الدولة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز كفاءة تنفيذ المبادرة بالاعتماد على معلومات دقيقة وموثوقة.وفي السياق، أعرب شواني عن شكره للكوادر العاملة في دائرة التسجيل العقاري، والجهات الحكومية والفنية والتقنية التي أسهمت في إنجاز المشروع، مشيداً بدور وشركة كي كارد وذراعها التقني شركة وادي المعلومات، ولا سيما في توظيف تقنيات لتطوير النظام وإعداده.وأكد أن إنجاز قاعدة البيانات الإلكترونية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية وترسيخ أسس القائمة على المعلومة الدقيقة والشفافية والعدالة في توزيع الموارد.وشهدت الاحتفالية حضور نائب رئيس لشؤون الخدمات ليث الخزعلي، ووزير الاقتصاد والحوكمة ، ومحافظ ، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في المشروع.