وقال المصدر لـ ، إن "الموقوف، من مواليد عام 1994، توفي نتيجة تعرضه إلى جلطة دماغية"، مبيناً أنه "جرى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة إثر تعرضه لجلطات دماغية".وأضاف أن "الجثة أُحيلت إلى لمعرفة أسباب الوفاة وتحديدها".