وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه"بعد ورود معلومات عن وجود تجاوز على أحد أنابيب نقل المشتقات النفطية في منطقة مويلحة التابعة لناحية ، شُكّل فريق عمل أمني مشترك برئاسة قائد شرطة ، اللواء الحقوقي محمود علي الكناني ، وبمشاركة الخلية الاستخبارية وأعضاء الخلية الأمنية في المحافظة ، من أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات والأمن، فضلاً عن فوج سوات ".وأضاف البيان "لا تزال الجهود الميدانية مستمرة لتتبع الأنابيب الفرعية المتجاوزة على أنبوب النقل الرسمي ، وتحديد المتورطين في هذا التجاوز ، تمهيداً لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ".