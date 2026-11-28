وذكر بيان للبنك، انه "وجّه محافظ ، خلال اجتماع عقدته مع مصرف TBI و المصارف الخاصة العاملة في بإلزام المصارف العاملة في العراق بفتح الحسابات المصرفية لصغار التجار، وعدم الامتناع عن تقديم لهم".واكد أن "البنك المركزي سيتخذ إجراءات رقابية وعقوبات مالية بحق المصارف التي تثبت مخالفتها للتعليمات أو تعمّدها تعطيل معاملات التجار والمماطلة في إنجازها، موجهاً بتبسيط اجراءات فتح الحسابات وتفعيلها فضلا عن تسهيل التحويلات الخارجية وتعزيز صلاحيات المصارف في تنفيذها مع التزام البنك المركزي العراقي بتوفير التعزيزات المالية الكافية لتغطيتها".وفي هذا السياق، دعا البنك المركزي العراقي "جميع التجار الذين يستوفون المتطلبات الخاصة بفتح الحسابات وإجراء التحويلات الخارجية وتعرضوا لرفض فتح حساباتهم المصرفية او إنجاز معاملاتهم أو تعطيل حوالاتهم دون مبررات أصولية بتقديم شكاواهم عبر منصة الشكاوى الرسمية للبنك المركزي العراقي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المصارف المعنية".وتأتي هذه التوجيهات، وفق البيان، في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى توسيع نطاق التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، وضمان الوصول إلى الخدمات المصرفية.