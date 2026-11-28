وقالت المديرية في بيان، "لقي شخصان مصرعهما وأصيب سبعة آخرون بجروح، إثر حادث سير وقع جراء تصادم أربع عجلات في ناحية بمحافظة ".وأفادت الدفاع المدني بأن فرقها "استنفرت ميدانياً وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء فور وقوع الحادث، حيث استخدمت أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لتحرير المحتجزين وإخراج المصابين وانتشال الجثتين من داخل حطام العجلات، قبل نقلهم لتلقي العلاج والإجراءات الأصولية اللازمة".