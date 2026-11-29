وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان وزير التربية ترأس اجتماع طارئ، وتقرر خلاله تشكيل فريق وزاري لمواجهة أزمة الأمراض المعدية، برئاسة الوكيل الفني ".واضافت ان "الفريق سيتابع المستجدات الصحية، وتنسيق الإجراءات ، ووضع سلامة التلاميذ والطلبة في مقدمة الأولويات".