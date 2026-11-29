وقال الخالدي في بيان، إن تتميز بتاريخها وحضارتها وآثارها ومواقعها التراثية، فضلاً عن طبيعتها ونهر وجبل والجامعات والأسواق القديمة، مشيراً إلى أن أهلها وما يمتازون به من كرم وتعايش سلمي يمثلون أحد أبرز مقوماتها.وأضاف أن اختيار الموصل عاصمة للسياحة يمثل فرصة لإعادة إحيائها وإبراز صورتها أمام العالم، ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن جذب السياح من داخل وخارجه.ودعا الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأبناء إلى التعاون لإنجاح المبادرة، والعمل على تأهيل البنى التحتية والفنادق والمواقع السياحية والتراثية بما يتناسب مع مكانة المدينة وتاريخها.