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القضاء يشدد إجراءات مكافحة التلوث المائي والبيئي.. الحبس وغرامات تصل إلى 20 مليون دينار
محليات
2026-11-29 | 04:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
74 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
حدد قضاة مختصون آليات تعامل القضاء العراقي مع جرائم التلوث البيئي والمائي، مؤكدين أن التشريعات النافذة تتيح فرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية، تصل إلى السجن في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
ونقلت صحيفة القضاء عن قاضي محكمة بداءة
الرصافة
،
ياسين طه
، قوله إن المواطنين المتضررين من التلوث يحق لهم إقامة دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض، شريطة توافر أركان المسؤولية المدنية، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فضلاً عن إمكانية تحريك دعاوى جزائية وفقاً لقانون العقوبات وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.
وأوضح طه أن المحاكم تستعين بالخبراء والوسائل التقنية الحديثة، بينها صور الأقمار الاصطناعية وتحليلات المختبرات المركزية، لإثبات حالات التلوث وتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى منح الدعاوى البيئية مواعيد قريبة وإمكانية إصدار قرارات مؤقتة لتجنب وقوع أضرار بيئية جسيمة.
مسارات دولية لحماية المياه
وفي ما يتعلق بالتلوث المائي العابر للحدود، أشار طه إلى إمكانية لجوء
العراق
إلى المفاوضات المباشرة مع الدول المتشاطئة،
تركيا
وإيران وسوريا، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تضمن الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، فضلاً عن الاستناد إلى اتفاقية
الأمم المتحدة
لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية.
ولفت إلى إمكانية الاستعانة بمحكمة العدل الدولية عند توافر الاختصاص والرضا القضائي للدول المعنية، أو
اللجوء
إلى التحكيم الدولي، إلى جانب الاستفادة من برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة في توثيق الأضرار وتقديم الدعم الفني والقانوني.
وأكد أن المادة 33 من الدستور العراقي كفلت حق الفرد في العيش ضمن ظروف بيئية سليمة، فيما تضمنت التشريعات عقوبات بحق من يلقي جثث الحيوانات والمواد القذرة والضارة في
الأنهار
ومجاري المياه.
13 دعوى أمام
محكمة تحقيق
الكرخ
من جانبه، أوضح قاضي
محكمة تحقيق الكرخ الثالثة
،
حاتم
طعمة، أن
قانون حماية
وتحسين البيئة صنّف الجرائم البيئية إلى جنح وجنايات، مبيناً أن المادة 34/أولاً تعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 10 و20 مليون دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
وأضاف أن المادة 35 نصت على عقوبات السجن في بعض الجرائم البيئية، مع إلزام المخالف بإعادة المواد والنفايات الخطرة والإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة، فضلاً عن التعويض.
وأشار إلى أن التلوث المائي يتحول إلى جريمة عند تصريف المخلفات المنزلية والصناعية والخدمية والزراعية في الموارد المائية من دون معالجة مطابقة للمواصفات، أو رمي النفايات والفضلات، واستخدام السموم والمتفجرات في الصيد، وتصريف المخلفات النفطية ومياه الموازنة للناقلات في المياه السطحية والبحرية.
وبيّن أن القضاء يعتمد على تقارير فحص المخلفات الصادرة عن الجهات المختصة لإثبات تجاوز الملوثات الحدود المسموح بها، مؤكداً أن المادة 32 توجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتسببة بالتلوث، وإلزامها بإزالته والتعويض عن أضراره.
وكشف طعمة عن تسجيل 13 دعوى متعلقة بجرائم التلوث المائي والبيئي أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.
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