الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتلقى خسارة بهدفين أمام ألافيس في الليجا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-582548-639315433993907136.jpg
وزير الصحة يستبعد تفشي وباء السحايا.. 90% من وفيات واسط بسبب التهاب الدماغ
محليات
2026-11-29 | 04:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,011 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
استبعد
وزير الصحة
عبد الحسين الموسوي
، اليوم الأحد، وجود تفشٍّ وبائي لمرض
التهاب السحايا
في البلاد، مؤكداً أن إطلاق وصف «وباء» يخضع لمعايير علمية ودولية صارمة، فيما كشف أن نحو 90% من الوفيات الـ15 المسجلة في
محافظة واسط
تعود إلى
التهاب الدماغ
وليس التهاب السحايا.
وقال
الموسوي
، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية، إن الاجتماع الشامل للجنة
الوطنية للصحة
الواحدة، وبحضور أساتذة متخصصين بالأمراض الانتقالية، ناقش مستجدات الموقف الوبائي وتأثير التهويل الإعلامي على الوضع العام في البلاد.
وأضاف أن
التهاب السحايا
من الأمراض التي تُسجل حالات إصابة بها شهرياً بصورة طبيعية، مبيناً أن
العراق
سجل خلال العام الحالي نحو 4300 حالة اشتباه، بما فيها محافظات
إقليم كردستان
، مقابل 4200 حالة خلال العام الماضي و6200 حالة في عام 2023.
وفي ما يتعلق بمحافظة
واسط
، أوضح الموسوي أن أكثر من 92% من الحالات المسجلة كانت حالات اشتباه، مشيراً إلى أن الفحوص المختبرية أظهرت أن نحو 90% من الوفيات الـ15 المسجلة في المحافظة تعود إلى
التهاب الدماغ
، وليس التهاب السحايا، مؤكداً وجود فارق طبي كبير بين الحالتين.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
صحة كردستان: إصابات التهاب السحايا فردية ولا تفشي للمرض
08:12 | 2026-11-29
وفد صحي من واسط يكشف عن كارثة بسبب انتشار السحايا: 376 وفاة واصابة
04:08 | 2026-11-28
غزة تسجل 4 وفيات جديدة وسط تصاعد الإصابات بالتهاب السحايا
07:35 | 2026-11-23
صحة غزة تعلن حالة "الإنذار الوبائي" جراء ارتفاع إصابات التهاب السحايا
06:38 | 2026-11-24
وزير الصحة يستبعد تفشي وباء السحايا
90% من وفيات واسط بسبب التهاب الدماغ
عبد الحسين الموسوي
التهاب السحايا
إقليم كردستان
السومرية نيوز
الوطنية للصحة
التهاب الدماغ
حسين الموسوي
محافظة واسط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض كبير في اسعار الدولار امام الدينار
اقتصاد
72.11%
03:16 | 2026-11-28
انخفاض كبير في اسعار الدولار امام الدينار
03:16 | 2026-11-28
وفد صحي من واسط يكشف عن كارثة بسبب انتشار السحايا: 376 وفاة واصابة
محليات
10.86%
04:08 | 2026-11-28
وفد صحي من واسط يكشف عن كارثة بسبب انتشار السحايا: 376 وفاة واصابة
04:08 | 2026-11-28
اسبوع ممطر وحرارة تصل الى 6 مئوية في احدى المحافظات
محليات
9.36%
01:06 | 2026-11-28
اسبوع ممطر وحرارة تصل الى 6 مئوية في احدى المحافظات
01:06 | 2026-11-28
ما هي اعراض مرض السحايا وطرق الوقاية منه
محليات
7.67%
06:13 | 2026-11-28
ما هي اعراض مرض السحايا وطرق الوقاية منه
06:13 | 2026-11-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
اخترنا لك
توصية نيابية بتعطيل الدوام
09:20 | 2026-11-29
بالفيديو.. حريق داخل محل متجاوز في الدورة خلال حملة لإزالة التجاوزات
08:18 | 2026-11-29
صحة كردستان: إصابات التهاب السحايا فردية ولا تفشي للمرض
08:12 | 2026-11-29
الصحاف يعلن إنقاذ عراقيين في ليبيا بعملية استخبارية
08:00 | 2026-11-29
النزاهة تضبط موظفين في ديوان محافظة بابل بتهمة اختلاس نحو 10 آلاف لتر من الكاز
07:54 | 2026-11-29
تسهيلات جديدة لصغار التجار في المصرف العراقي للتجارة
07:44 | 2026-11-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.