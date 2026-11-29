وقال ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية، إن الاجتماع الشامل للجنة الواحدة، وبحضور أساتذة متخصصين بالأمراض الانتقالية، ناقش مستجدات الموقف الوبائي وتأثير التهويل الإعلامي على الوضع العام في البلاد.وأضاف أن من الأمراض التي تُسجل حالات إصابة بها شهرياً بصورة طبيعية، مبيناً أن سجل خلال العام الحالي نحو 4300 حالة اشتباه، بما فيها محافظات ، مقابل 4200 حالة خلال العام الماضي و6200 حالة في عام 2023.وفي ما يتعلق بمحافظة ، أوضح الموسوي أن أكثر من 92% من الحالات المسجلة كانت حالات اشتباه، مشيراً إلى أن الفحوص المختبرية أظهرت أن نحو 90% من الوفيات الـ15 المسجلة في المحافظة تعود إلى ، وليس التهاب السحايا، مؤكداً وجود فارق طبي كبير بين الحالتين.