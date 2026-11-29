وقال أحد أفراد العائلة إن قرار التنازل جاء بعد أن أثبت التحقيق عدم مشاركة الضابط بصورة مباشرة في تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن العائلة سبق أن أقامت شكوى بحق أشخاص تتهمهم بالمساهمة في اعتقال والد وإعدامه. وأضاف أن المحكمة المختصة أصدرت أوامر قبض وتحرٍّ بحق أعضاء محكمة المنحلّة.من جانبه، أقرّ الضابط في إفادته بوجود توقيعه على محضر تنفيذ حكم الإعدام شنقاً المؤرخ في 25 حزيران 1980، موضحاً أنه حضر برفقة الطبيب الشرعي بتكليف من للتحقق من تنفيذ الحكم والتوقيع على المحضر ضمن واجباته الوظيفية، مؤكداً أنه لم يكن يعلم ما إذا كانت القضية سياسية أم لا.وتُظهر وثائق ضمن سجلات محكمة الثورة المنحلّة أن الضابط شغل منصب ضابط مركز شرطة الإصلاح الاجتماعي برتبة ملازم أول عام 1982، ثم رُقّي إلى رتبة نقيب عام 1986، وكان يحضر ممثلاً عن وزارة الداخلية.