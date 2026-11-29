وقال الخبير الإعلامي في المصرف عقيل الشويلي، في بيان ورد لـ إن "المصرف يواصل تقديم خدماته المصرفية بما يسهم في دعم النشاط التجاري وتسهيل معاملات صغار التجار".وأضاف أن "هذه التسهيلات ستمكن صغار التجار من فتح حسابات مصرفية والاستفادة من الخدمات المالية وإجراء التحويلات الخارجية اللازمة لمعاملاتهم التجارية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة ووفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة"، موضحاً أن "هذه التسهيلات تأتي تنفيذا لتوجيهات ".