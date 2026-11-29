طريق السفر والالتحاقوأظهرت مجريات التحقيق أن المتهم غادر متجهاً إلى عبر الأراضي التركية، متأثراً بأحداث القتال هناك وبدوافع رافقتها صلات عائلية وشخصية، ليدخل لاحقاً إلى المناطق التي كانت تخضع لسيطرة التنظيم.ومرّ المتهم بإسطنبول وأنطاكيا قبل أن يعبر الحدود إلى الداخل السوري بمساعدة عناصر تولوا تهريب وتنسيق دخول الوافدين، ليبدأ تنقلاته داخل مناطق التنظيم وصولاً إلى أول تكليف تنظيمي موثق له.مضافات وبيعة ومهام إعلاميةوبحسب التحقيقات، خضع " الفرنسي" لإجراءات الاستقبال والإقامة في مضافات التنظيم، وأدّى البيعة، وتلقى دروساً شرعية وتدريبات عسكرية ضمن مراحل الإعداد الأولى، قبل أن يعمل في المرابطات العسكرية بإشراف أحد المسؤولين الميدانيين.كما انتقل المتهم إلى النشاط الإعلامي، حيث عمل مترجماً لإصدارات ما يُعرف بـ" الإعلام المركزي" من إلى الفرنسية، مستفيداً من إتقانه الفرنسية لنقل المحتوى الدعائي للتنظيم إلى الجمهور الناطق بها، وارتبط في هذه المهمة بأحد مسؤولي الجهاز الإعلامي، وظهرت مدينة ضمن أبرز المحطات التي ارتبطت بمساره.إدارة معسكر وتدريس شرعيولم يقتصر دور المتهم على الجانب العسكري والإعلامي، إذ كشفت التحقيقات تولّيه إدارة معسكر تدريبي في حماة، وعمله مترجماً للمقاتلين الفرنسيين، فضلاً عن عمله مدرّساً في معهد شرعي بمدينة الميادين، ما عكس تعدد مهامه بين النشاط العسكري والإعلامي والإداري والتعليمي.وتولى للتعاون القضائي الدولي إسناد المسار التحقيقي من خلال مقاطعة معلومات الملف مع البيانات المتوافرة في قاعدة البيانات الوطنية، وتدقيق وربط الأدلة والتحقق من ارتباطها بالمتهم والمهام المسندة إليه.حكم قضائيوبعد استكمال الإجراءات القانونية والمداولات أمام محكمة جنايات ، صدر الحكم بالسجن المؤبد بحق المدان، في خطوة تعكس استمرار جهود في ملاحقة عناصر " " ومحاسبتهم وفق القانون.