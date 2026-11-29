الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتلقى خسارة بهدفين أمام ألافيس في الليجا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-582558-639315516489232172.jpeg
من هو "أبو أحمد الفرنسي" الذي حكم عليه بالمؤبد في العراق؟
محليات
2026-11-29 | 07:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
327 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أصدرت محكمة جنايات
الكرخ
، حكماً بالسجن المؤبد بحق الإرهابي الملقب بـ"
أبو أحمد
الفرنسي"، بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي كشفت تفاصيل مساره ومهامه المتعددة داخل تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك عقب تحقيقات أجرتها
محكمة تحقيق
الكرخ الأولى.
طريق السفر والالتحاق
وأظهرت مجريات التحقيق أن المتهم غادر
فرنسا
متجهاً إلى
سوريا
عبر الأراضي التركية، متأثراً بأحداث القتال هناك وبدوافع رافقتها صلات عائلية وشخصية، ليدخل لاحقاً إلى المناطق التي كانت تخضع لسيطرة التنظيم.
ومرّ المتهم بإسطنبول وأنطاكيا قبل أن يعبر الحدود إلى الداخل السوري بمساعدة عناصر تولوا تهريب وتنسيق دخول الوافدين، ليبدأ
بعدها
تنقلاته داخل مناطق التنظيم وصولاً إلى أول تكليف تنظيمي موثق له.
مضافات وبيعة ومهام إعلامية
وبحسب التحقيقات، خضع "
أبو أحمد
الفرنسي" لإجراءات الاستقبال والإقامة في مضافات التنظيم، وأدّى البيعة، وتلقى دروساً شرعية وتدريبات عسكرية ضمن مراحل الإعداد الأولى، قبل أن يعمل في المرابطات العسكرية بإشراف أحد المسؤولين الميدانيين.
كما انتقل المتهم إلى النشاط الإعلامي، حيث عمل مترجماً لإصدارات ما يُعرف بـ"
ديوان
الإعلام المركزي" من
اللغة العربية
إلى الفرنسية، مستفيداً من إتقانه الفرنسية لنقل المحتوى الدعائي للتنظيم إلى الجمهور الناطق بها، وارتبط في هذه المهمة بأحد مسؤولي الجهاز الإعلامي، وظهرت مدينة
الرقة
ضمن أبرز المحطات التي ارتبطت بمساره.
إدارة معسكر وتدريس شرعي
ولم يقتصر دور المتهم على الجانب العسكري والإعلامي، إذ كشفت التحقيقات تولّيه إدارة معسكر تدريبي في
صحراء
حماة، وعمله مترجماً للمقاتلين الفرنسيين، فضلاً عن عمله مدرّساً في معهد شرعي بمدينة الميادين، ما عكس تعدد مهامه بين النشاط العسكري والإعلامي والإداري والتعليمي.
وتولى
المركز الوطني
للتعاون القضائي الدولي إسناد المسار التحقيقي من خلال مقاطعة معلومات الملف مع البيانات المتوافرة في قاعدة البيانات الوطنية، وتدقيق وربط الأدلة والتحقق من ارتباطها بالمتهم والمهام المسندة إليه.
حكم قضائي
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والمداولات أمام محكمة جنايات
الكرخ
، صدر الحكم بالسجن المؤبد بحق المدان، في خطوة تعكس استمرار جهود
مجلس القضاء الأعلى
في ملاحقة عناصر "
داعش
" ومحاسبتهم وفق القانون.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد على 8 فرنسيين لانضمامهم إلى "داعش"
02:19 | 2026-11-26
جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق 3 إرهابيين فرنسيين ينتمون لعناصر "داعش"
04:13 | 2026-10-29
القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن المؤبد و15 عاماً بحق 10 فرنسيين منتمين لداعش
05:42 | 2026-11-26
القضاء يصدر أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 6 فرنسيين منتمين لداعش
05:37 | 2026-11-18
ابو
احمد
مجلس القضاء الأعلى
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
المركز الوطني
اللغة العربية
مجلس القضاء
محكمة تحقيق
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض كبير في اسعار الدولار امام الدينار
اقتصاد
72.11%
03:16 | 2026-11-28
انخفاض كبير في اسعار الدولار امام الدينار
03:16 | 2026-11-28
وفد صحي من واسط يكشف عن كارثة بسبب انتشار السحايا: 376 وفاة واصابة
محليات
10.86%
04:08 | 2026-11-28
وفد صحي من واسط يكشف عن كارثة بسبب انتشار السحايا: 376 وفاة واصابة
04:08 | 2026-11-28
اسبوع ممطر وحرارة تصل الى 6 مئوية في احدى المحافظات
محليات
9.36%
01:06 | 2026-11-28
اسبوع ممطر وحرارة تصل الى 6 مئوية في احدى المحافظات
01:06 | 2026-11-28
ما هي اعراض مرض السحايا وطرق الوقاية منه
محليات
7.67%
06:13 | 2026-11-28
ما هي اعراض مرض السحايا وطرق الوقاية منه
06:13 | 2026-11-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
ناس وناس
شارع الجمهورية كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-29
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
نشرة أخبار السومرية
٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-28
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
اخترنا لك
توصية نيابية بتعطيل الدوام
09:20 | 2026-11-29
بالفيديو.. حريق داخل محل متجاوز في الدورة خلال حملة لإزالة التجاوزات
08:18 | 2026-11-29
صحة كردستان: إصابات التهاب السحايا فردية ولا تفشي للمرض
08:12 | 2026-11-29
الصحاف يعلن إنقاذ عراقيين في ليبيا بعملية استخبارية
08:00 | 2026-11-29
النزاهة تضبط موظفين في ديوان محافظة بابل بتهمة اختلاس نحو 10 آلاف لتر من الكاز
07:54 | 2026-11-29
تسهيلات جديدة لصغار التجار في المصرف العراقي للتجارة
07:44 | 2026-11-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.