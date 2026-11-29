وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن فريق الضبط والتحري في ، وبعد أعمال التدقيق والمتابعة لآلية صرف الحصة المخصصة للمحافظة من مادة الكاز، كشف قيام الموظفين باختلاس كمية بلغت (9850) لتراً، وبيعها لأصحاب المولدات وأبراج الاتصالات، والاحتفاظ بالأموال المتحصلة من عملية البيع لمنفعتهما الشخصية.وأضافت أن عملية الضبط نُفذت بموجب مذكرة قضائية، وبالتعاون مع خلية الاستخبارية، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية.وأوضحت الهيئة أن المتهمين عُرضا، رفقة محضر الضبط، أمام قاضي المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.