الأمن القومي توصي بتشكيل فريق وطني للتنوع المجتمعي

وأفاد بيان لمركز التميز في المستشارية، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه أن "مستشارية الأمن القومي/ الخلية النفسية الستراتيجية/ مركز التميز وبالتعاون مع شبكة تحالف الأقليات، أقامت "جلسة تشاورية" خاصة بادارة التنوع وحماية الأقليات نهاية الشهر الماضي في مبنى المركز".وأضاف البيان بأن "الجلسة التشاورية، كانت برعاية مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي"، وشارك في الجلسة طيف عراقي كبير من جميع الاديان والطوائف مع بعض المؤسسات الرسمية الداعمة و المفوضية العليا لحقوق الانسان بحضور مستشار الشؤون الإستراتيجية في مستشارية الامن القومي".وأكد البيان الى "إن الجلسة التشاورية خرجت بتوصيات عديدة و مركزة، تصب في دعم هذا الطيف العراقي المميز من ضمنها إيجاد استراتيجية وطنية لادارة التنوع المجتمعي من خلال تشكيل فريق وطني ممثلاً بجميع فسيفساء وطننا العراق".