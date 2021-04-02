الداخلية: القبض على 11 متهما في المثنى وضبط اسلحة وعتاد في البصرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مركز شرطة الهلال التابع الى قسم شرطة القضاء شمال غرب محافظة المثنى، القى القبض على 11 متهما مطلوبا بقضايا مختلفة".واشارت الى ان "المتهمين صادرة بحقهم أوامر قبض وفق احكام مواد قانونية مختلفة"، مؤكدة "احالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".واضافت، ان "مفارز مركز شرطة الثغر تمكنت من القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة من خارج المحافظة ، حيث ضبط بحوزتهما مسدس، و(١٣) شريط BKC، و (١١) اخمص بندقية، مبينة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء".