اللواء رسول يعلن القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة

وذكر رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل قوات جهاز مُكافحة الإرهاب بعزمها وأمكانياتها العالية عملياتها ضد بقايا عصابات داعـش، حيث أنطلق الشُجعان لتنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على (٤) من عناصر داعـش في مركر وأقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد، ليباشر الأبطال بعدها بواجبين في مُحافظتي كركوك و ديالى أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين".واضاف البيان "ليختتم فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب واجباتهم في أطراف العاصمة بغداد بعد الإطاحة بـ(٣) من العناصر الإرهابية بعملية نوعية نفذتها قوة خاصة من تشكيلات الجهاز، ليصل عدد الإرهابيين المُلقى القبض عليهم إلى (٩) عناصر".واشار الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة لسحق عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانت وان الايام القادمة ستكون أقسى وامر على هذه العناصر المنهزمة".