المرور تصدر توضيحاً بشأن الحادث المروري المروع في كركوك (صور)

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن اصطدام 4 مركبات على طريق كركوك - صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حادث مروري وقع صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١٠/٨ في تمام الساعة (١٠:٣٠) صباحاً بين اربعة مركبات الاولى المسببة بالحادث نوع تريلة (سايلو) محمل بمادة الأسمنت وبين ثلاث مركبات تابعة للشرطة الاتحادية الاولى نوع (فورد) حكومي والمركبة الثانية نوع (ميتسوبيشي) حكومي والمركبة الثالثة نوع (كوستر) تقل منتسبين شرطة اتحادية".

واضاف البيان، ان "سبب الحادث نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى الكبيرة نوع سايلو ونتيجة عدم مراعاة وزن الحمولة فقد السيطرة على المركبة ولكون الطريق ذات ممر واحد ذهاب وأياب ادى الى اعتراض المقطورة الطريق مما ادى الى اصطدام المركبات بالمقطورة".

وتابع، ان "الحصيلة الاولية وفاة شخصين وإصابة (٣٩) منتسب من ابطال الشرطة الاتحادية".