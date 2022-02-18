بينهم طفل.. مقتل 4 اشخاص بانفجار في البصرة – عاجل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانفجار مخلف حربي في مدينة الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مخلفاً حربياً انفجر في مدينة الزبير بمحافظة البصرة اسفر عن مقتل 4 اشخاص بينهم طفل"، دون المزيد من التفاصيل