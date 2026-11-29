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شرطة الأنبار تعتقل ثلاثة عناصر من "داعش"
أمن
2026-11-29 | 15:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" غربي
محافظة الأنبار
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "تمكن
مكتب مكافحة الإجرام
في قضاء القائم من خلال المتابعة والتحري، وبإشراف
قيادة شرطة الأنبار
من إلقاء القبض على ثلاثة شبان ينتمون إلى ما يُعرف بأشبال خلافة تنظيم
داعش
".
وأضاف المصدر أن الاعتقال جاء "بعد تداول مقطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
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