أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تمكن في قضاء القائم من خلال المتابعة والتحري، وبإشراف من إلقاء القبض على ثلاثة شبان ينتمون إلى ما يُعرف بأشبال خلافة تنظيم ".

وأضاف المصدر أن الاعتقال جاء "بعد تداول مقطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي".