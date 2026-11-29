وذكر الجهاز في بيان أن التحقيقات كشفت اعتماد الشبكة أساليب تمويه متعددة لإدخال شحنات الماريجوانا إلى البلاد، من بينها إخفاؤها داخل الأثاث المنزلي ونقلها عبر شركات ، قبل إيداعها في مخازن تمهيداً لتوزيعها على التجار والمروّجين المحليين داخل .وأضاف أن العملية الأمنية الاستباقية شملت مداهمة المخازن التي استخدمتها الشبكة، وضبط المواد المخدرة وإلقاء القبض على جميع أفرادها، مشيراً إلى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.