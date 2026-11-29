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أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في ، اللواء ، انخفاض معدلات الجرائم في بنسبة 5% خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الأمنية والتحقيقية.



وقال ميري إن نسبة إنجاز الأوراق التحقيقية بلغت 114%، فيما وصلت نسبة إنجاز أوامر القبض إلى 210%، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس مستوى متابعة القضايا والإجراءات المتخذة بحق المطلوبين.



وأضاف أن الحوادث المرورية في المحافظة انخفضت بنسبة 6%، نتيجة الإجراءات التنظيمية والمرورية التي نفذتها مفارز المرور والتشكيلات الأمنية المختصة.