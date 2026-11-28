وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تم إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية قادمة من إحدى المحافظات إلى ".وتابعت، أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد الصناعية المخالفة للضوابط كانت معدة للتهريب بطرق غير قانونية".