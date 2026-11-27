وذكرت القيادة في بيان، أن عملية القبض جاءت عقب ورود شكوى من صاحب الدار، إذ شُكّل فريق عمل بإشراف معاون قائد شرطة ، العميد الحقوقي حمزة، وبمشاركة مدير قسم شرطة الإعلام وضابط .وأضافت أن الفريق باشر بجمع المعلومات وتدوين أقوال الشهود، فضلاً عن تفريغ تسجيلات المراقبة، التي أسهمت في تحديد نوع العجلة المستخدمة في الحادث والاستدلال على هوية المتهم، إلى جانب متابعة تحركاته واستحصال الموافقات القضائية اللازمة.وأشارت إلى أن مفارز قسم شرطة الإعلام نفذت أمر القبض فجر يوم 26 تشرين الثاني، وتمكنت من اعتقال المتهم داخل داره، حيث اعترف بإطلاق النار باتجاه دار المشتكي بعد حضوره إليها.وأكدت القيادة، إيداع المتهم التوقيف تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.