وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في إطار التعاون الأمني الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية، تمكنت لشؤون والمؤثرات العقلية، بالتنسيق مع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت قادمة من الأراضي ومتجهة إلى دول الجوار".واضافت ان "العملية اسفرت عن ضبط (400,000) حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، فضلاً عن إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في عملية التهريب".واكدت "استمرار جهودها الأمنية والاستخبارية، وملاحقة شبكات التهريب الدولية وتجفيف منابع نشاطها الإجرامي، بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، وصولاً إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات".