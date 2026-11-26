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نفت ، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة بشأن إبلاغ مدرب ، الإيراني منصوريان، بمغادرة ، مؤكدة أنها «عارية عن تماماً».

وقالت الوزارة في بيان إن إجراءات الإقامة ودخول الوافدين ومغادرتهم تخضع للقوانين والضوابط النافذة، مشيرة إلى أنها لم تصدر أي توجيه أو قرار بهذا الخصوص.



ودعت إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.