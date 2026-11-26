وقال الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع، اللواء قوات خاصة ، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد متابعة نايف مكيف الشمري مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالملف والانتقال إلى مرحلة الفرز.وأضاف أن الوزير سيواصل متابعة المراحل اللاحقة حتى تسليم المستحقين سندات الأراضي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني لهم ولعوائلهم، وتقديراً لخدمتهم وعطائهم.