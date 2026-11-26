وقال ، إن قوات الحدود اتخذت إجراءات واسعة لضبط الحدود، شملت استخدام والمراقبة الذكية وتطوير قدرات القطعات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع دول الجوار، مؤكداً الحد من عمليات التسلل والتهريب وعبور العمالة بصورة كبيرة، بحسب .وأضاف أن القوات حققت مستويات متقدمة في ضبط الحدود مع سوريا والأردن والسعودية والكويت وإيران، مشيراً إلى أن مسؤولية تأمين 600 كيلومتر من الحدود العراقية مع سوريا تقع على عاتق قوات الحدود دون مشاركة قوات أخرى.وأوضح أن اختصاص القيادة يشمل الشريط الحدودي والحرم الحدودي، فيما تتولى هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية المنافذ الرسمية، لافتاً إلى وجود توجيه لتوحيد مركزية المنافذ في مع بقية المنافذ العراقية.وأكد السعيدي أن حقق مستويات غير مسبوقة في ضبط حدوده الدولية، مشيراً إلى استمرار التنسيق الاستخباري والأمني بين قوات الحدود والتشكيلات الأمنية الأخرى.وكان رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، قد وجه بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية على الحدود الدولية، بما فيها المعابر الواقعة في إقليم ، ضمن حزمة إجراءات لمعالجة تهريب النفط في ، كما كلف ألوية الاهتمام المشترك بإغلاق الطرق النيسمية بين محافظات وصلاح الدين وكركوك ونينوى والإقليم.