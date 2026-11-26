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قوات الحدود تباشر إغلاق جميع المعابر غير الرسمية في العراق
أمن
2026-11-26 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
السومرية نيوز
- امن
أعلن قائد قوات الحدود، الفريق
محمد عبد الوهاب
سكر
السعيدي
، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
، بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية على الحدود مع دول الجوار، بما فيها المعابر الواقعة في
إقليم كردستان
.
وقال
السعيدي
، إن قوات الحدود اتخذت إجراءات واسعة لضبط الحدود، شملت استخدام
التقنيات الحديثة
والمراقبة الذكية وتطوير قدرات القطعات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع دول الجوار، مؤكداً الحد من عمليات التسلل والتهريب وعبور العمالة بصورة كبيرة، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضاف أن القوات حققت مستويات متقدمة في ضبط الحدود مع سوريا والأردن والسعودية والكويت وإيران، مشيراً إلى أن مسؤولية تأمين 600 كيلومتر من الحدود العراقية مع سوريا تقع على عاتق قوات الحدود دون مشاركة قوات أخرى.
وأوضح أن اختصاص القيادة يشمل الشريط الحدودي والحرم الحدودي، فيما تتولى هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية المنافذ الرسمية، لافتاً إلى وجود توجيه لتوحيد مركزية المنافذ في
إقليم كردستان
مع بقية المنافذ العراقية.
وأكد السعيدي أن
العراق
حقق مستويات غير مسبوقة في ضبط حدوده الدولية، مشيراً إلى استمرار التنسيق الاستخباري والأمني بين قوات الحدود والتشكيلات الأمنية الأخرى.
وكان رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
، قد وجه بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية على الحدود الدولية، بما فيها المعابر الواقعة في إقليم
كردستان
، ضمن حزمة إجراءات لمعالجة تهريب النفط في
شركة نفط الشمال
، كما كلف ألوية الاهتمام المشترك بإغلاق الطرق النيسمية بين محافظات
ديالى
وصلاح الدين وكركوك ونينوى والإقليم.
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