وقال ، في بيان، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصفحات بشأن استقالة أو إقالة عارٍ عن ، مشيراً إلى أن ترويج مثل هذه الأخبار لا يخدم إلا الجهات التي لا تريد الخير للعراق والاستقرار لمؤسساته.وأضاف أن يار الله يُعد أحد أعمدة وقادة التحرير، وله مواقف مشهودة في الدفاع عن وتحرير أراضيه، مؤكداً أن هيبة الجيش العراقي ومكانة قياداته لا ينبغي أن تكونا ساحة للشائعات والتكهنات.وشدد السراي على أن المؤسسة العسكرية تستمد قوتها من تاريخها ورجالها وتماسك قيادتها، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير المؤكدة التي تستهدف التشويش على المؤسسة العسكرية.