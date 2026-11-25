ونقلت قناة "الحرة" عن مصادر سياسية مقربة من الزيدي قولها إن سعى خلال الأيام الماضية إلى تحريك قطعات عسكرية باتجاه الإقليم، لكنه تريث في تنفيذ الخطوة، فيما أوفد رئيس فالح الفياض إلى حاملاً رسالة تدعو سلطات الإقليم إلى السيطرة على ملف التهريب والتعاون مع .وبحسب التقرير، لم تتضح طبيعة الرد الكردي على الرسالة، في وقت أكد فيه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني استعداد سلطات الإقليم للتعاون في منع التهريب والأعمال غير المشروعة، لكن عبر الوسائل القانونية والدستورية.وتأتي هذه التحركات بعد قرارات أصدرها الزيدي تقضي بعدم منح أي موافقات لتصدير النفط الخام أو المشتقات النفطية إلا عبر الاتحادية، وتسليم إدارة المنافذ الحدودية إلى هيئة المنافذ، وإغلاق المعابر غير الرسمية مع دول الجوار بواسطة قوات الحدود.كما تضمنت القرارات تولي وزارة النفط إدارة حقولها في ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى الواقعة تحت السيطرة الأمنية للإقليم، مع تكليف شرطة الطاقة بحمايتها ومراقبتها، ومراقبة الطرق الفرعية بين تلك المحافظات والإقليم بواسطة ألوية من .وشملت الإجراءات إنشاء منظومة رقمية وطنية لمراقبة خطوط النفط، وتركيب عدادات إلكترونية على الآبار العاملة، فضلاً عن إقامة مختبرات للفحص في مداخل أربيل والسليمانية ودهوك.وفي إطار المساءلة، أُعفي عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين على خلفية التقصير في متابعة ملف تهريب المشتقات النفطية، فيما تقرر كف يد لشركة نفط الشمال ومعاونيه لحين انتهاء تحقيقات .في المقابل، وصف رئيس حكومة مسرور بارزاني القرارات الاتحادية بأنها "غير مقبولة"، معتبراً أنها لا تنسجم مع مضمون المحادثات التي جرت مع بغداد، لكنه أكد أن باب الاتفاق لا يزال مفتوحاً على أساس الدستور.مسارات التهريب والتحقيقاتوأشار تقرير "الحرة" إلى أن التحركات الحكومية جاءت بعد تقرير استخباري سري أعدته وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، رصد مسارين يُشتبه باستخدامهما لتهريب النفط العراقي، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية.ويمتد المسار الأول من حقول كركوك باتجاه ، حيث تُنقل كميات من النفط بمستندات رسمية، قبل تحويلها إلى صهاريج تعبر منفذي باشماخ وبرويز خان باتجاه إيران، فيما يمر المسار الثاني عبر حقل فيشخابور بمحافظة دهوك باتجاه تركيا من منفذ إبراهيم .وبحسب التقرير، أظهرت الصور زيادة في أعداد الصهاريج والمستودعات قرب المنافذ المذكورة خلال المدة بين عامي 2021 و2026، مع توصيات بإخضاع الصهاريج في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك لنظام التتبع الإلكتروني، وفتح تحقيق مالي بأثر رجعي لتحديد مصير الأموال والمستفيدين من عمليات التهريب المشتبه بها.كما امتد التحقيق في الملف إلى ، حيث أنهت لجنة حكومية أعمالها الميدانية بشأن تهريب النفط من الحقول، ولا سيما في منطقة الدبس، بعد مراجعة بيانات الإنتاج والنقل وزيارة مواقع داخل المحافظة والإقليم.ولفت التقرير إلى أن الملف لا يقتصر على إقليم كردستان وكركوك، إذ تتجه الأنظار في إلى حقول عين زالة والصافية والمحمودية، بعد عمليات أمنية استهدفت نحو 15 ساحة وموقعاً يُشتبه باستخدامها في تهريب النفط والاتجار بالمشتقات، فيما أعلن جهاز سابقاً تفكيك شبكة في قضاء بيجي بمحافظة ، اتخذت من موقع لغسل السيارات غطاءً لمد أنبوب غير قانوني مرتبط بمصفى الصينية لسحب النفط الخام.وفيما لم تُعلن حتى الآن حصيلة رسمية دقيقة للخسائر الناجمة عن تهريب النفط، نقل التقرير عن المتحدث السابق باسم وزارة النفط عاصم جهاد تقديره أن الخسائر المتراكمة منذ عام 2003 قد تتراوح بين 100 و300 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن تحديد الرقم بدقة يتطلب تدقيق الكميات المهربة والإيرادات التي خسرتها الخزينة.وحتى الآن، لم نتائج التحقيقات الميدانية في كركوك، كما لم يصدر موقف رسمي يؤكد اتخاذ قرار بتحريك قوات عسكرية نحو مواقع التهريب داخل إقليم كردستان.