وذكرت الوكالة، في بيان، أن العملية نُفذت بإشراف مباشر من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بعد تشكيل فريق عمل استخباري وفني من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ، لملاحقة المنفذين وتعقب تحركاتهم.وأضافت أن الفريق تمكن، بعد استكمال الإجراءات القانونية وجمع المعلومات والتقارير الاستخبارية والفنية وتحديد أماكن وجود المتهمين، من الوصول إليهم وتطويق مواقعهم ومداهمتها، ما أسفر عن إلقاء القبض عليهم.وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين اعترفوا صراحة بتنفيذ الهجوم خلال التحقيق معهم، مبينة إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.ولفتت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بإشراف القضاء، للكشف عن بقية المتورطين وتحديد الدافع الرئيسي وراء الهجوم، مؤكدة استمرار عملياتها لملاحقة المتهمين باستهداف المواطنين ومؤسسات الدولة وشخصياتها.