وذكرت المديرية في بيان أن مفارز الاستخبارات العسكرية التابعة لشعبة الاستخبارات والأمن للمقر المسيطر – طوز خورماتو، تمكنت من إحباط محاولة تهريب القطع الأثرية من باتجاه ، بعد نصب كمين محكم أسفر عن القبض على أحد المتهمين وضبط القطع الأثرية بحوزته.وأضافت أن المتهم والمضبوطات جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق أحكام المادة 44 من .وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية استمرار جهودها في ملاحقة شبكات التهريب والتصدي لمحاولات الاتجار بالموروث الحضاري العراقي وحماية الثروة الوطنية.