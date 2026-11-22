وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بضربة أمنية حاسمة، وضمن العمليات المتواصلة لملاحقة تجار ومروّجي السموم، تمكنت مديرية شؤون مخدرات من الإطاحة بأحد المتهمين وضبط بحوزته كيلوغرام من المواد المخدرة".واضافت ان "العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، أعقبتها عمليات رصد ومتابعة ميدانية لتحركات المتهم، الذي كان يتنقل لترويج سمومه بين المواطنين، حتى اكتملت الصورة الاستخبارية ونُصب له كمين أمني محكم أُسفر عن الإطاحة به بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة".واكدت أن "يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستهداف شبابه بالسموم، وأن ملاحقة تجار ومروّجيها مستمرة بلا تهاون أو تراجع".