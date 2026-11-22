أعلنت ، الاحد، عن انتشار بالحشد في جرف النصر شمالي .

وقالت الهيئة في بيان، "باشر بالحشد الشعبي تنفيذ واجب الانتشار في منطقة جرف النصر، وفق الخطة المرسومة من القيادة للمقر المسيطر، وسط تسهيلات أسهمت في انسيابية تنفيذ الواجب".

وأضاف البيان "بالتزامن مع الانتشار، شهد الفاضلية فتح الطريق أمام الزائرين المتوجهين إلى والقادمين منها عبر طريق الحولي، بما يسهم في تسهيل حركة الزائرين وانسيابية تنقلهم".