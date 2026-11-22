وقال الاستجابة والسيطرة المركزية (911)، اللواء رائد ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن المنظومة تعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين والتعامل معها بالتنسيق المباشر مع التشكيلات الأمنية والخدمية المختصة، وفق آليات تستهدف سرعة الاستجابة ودقة المعلومات وتوجيه الفرق إلى مواقع الحوادث.وأوضح أن خطط التطوير تتضمن تفعيل خدمات التتبع الجغرافي (GPS) للدوريات، وتعزيز الربط الإلكتروني مع المؤسسات الأمنية والخدمية، إلى جانب تطوير تطبيق «عين العراق» لإتاحة إرسال البلاغات إلكترونياً وتوسيع الخدمات الرقمية.وأشار عبد الكريم إلى أن الوزارة تعمل على تحويل المنظومة من مركز لاستقبال البلاغات وتوجيهها إلى نظام وطني متكامل لإدارة الطوارئ والكوارث، يشمل توسيع نطاق العمل في المحافظات، وتعزيز التنسيق بين مراكز السيطرة والجهات التنفيذية، فضلاً عن تطوير قدرات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها قبل وقوعها.