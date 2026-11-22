أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال شخص أقدم على الإساءة للأمن الوطني في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " في يلقي القبض على شخص أقدم على الإساءة للجهاز خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "عملية القبض تمت اثناء ظهوره في البث".