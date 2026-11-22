وجاء في الوثيقة الموقعة باسم رئيس الهيئة ، "اعفاء علي حسين عبد من مهام قائد عمليات ".وتضمنت كذلك "تكليف محمد مجتبى سامي داود قائدا لعمليات الأوسط اضافة الى مهامه".