وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن الأشرف الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من ضبط آلية (حفارة) استُخدمت في حفر خندق بالقرب من أحد الأنابيب النفطية في المحافظة، وإلقاء القبض على سائقها".وأضافت أن "العملية نُفذت عقب متابعة استخبارية دقيقة ومستمرة امتدت من ساعات الليل الأولى وحتى الصباح الباكر، وأسفرت عن تحديد موقع الآلية المتورطة وضبطها بالجرم المشهود رفقة سائقها" ،مبيناً أنه "تم تسليم المتهم والآلية المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية أصولياً بحقه".ولفتت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الأجهزة الاستخبارية لحماية البنى التحتية والممتلكات العامة، ومنع أي محاولات تستهدف أمن المحافظة ومقدراتها الاقتصادية".