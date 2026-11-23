وقال المصدر للسومرية نيوز، إن الفريق ، الذي كان يشغل منصب مدير أمن الأفراد، جرى تعيينه معاوناً لوكيل ، فيما تسلم اللواء علي، مدير خلية ، منصب مدير عام أمن الأفراد.وأضاف أن الفريق جرى تكليفه بمنصب مستشار الوزير الأمني، فيما تولى منصب مدير عام التدريب.