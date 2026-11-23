وذكرت المصادر، بحسب قناة TRT التركية، أن المناطق التي جرى إخلاؤها تشمل جيكر تبه، شريف، عليشر، كندكولا، باجك، باران جبخانة، هينري (المستشفى)، ترزةخانة، مظلوم ، براتيك يونيتيم، جبخانة، يوسف-أسايش، ، وجسور.وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن أعمال إخلاء مناطق الإيواء التي يُخشى وقوع اشتباكات فيها، مشيرة إلى أن الحزب سبق أن أخلَى أربع مناطق في قطاع بازي بمنطقة متينا، في 8 تشرين الأول الماضي، وهي هيبات، ياجك، صبري، وساسون.وأكدت المصادر الأمنية التركية أن تدمير الكهوف والمخابئ في المناطق التي جرى إخلاؤها يأتي ضمن إجراءات أمنية لمنع استخدامها مجدداً، معتبرة أن التطورات الميدانية تمثل تقدماً في مسار نزع السلاح وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشارت إلى أن متابعة العملية مستمرة من قبل هيئة تنسيق التضامن الوطني والتلاحم الاجتماعي ولجانها الفرعية، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال العملية وإعادة دمج الأشخاص الذين يعودون إلى البلاد وفق الشروط القانونية.