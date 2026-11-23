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مصادر تركية: حزب العمال الكردستاني يخلي 14 منطقة إيواء في خواكورك
أمن
2026-11-23 | 06:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
63 شوهد
السومرية نيوز
- أمن
أفادت مصادر أمنية تركية بأن حزب
العمال الكردستاني
أخلَى 14 منطقة إيواء في منطقة خواكورك، اعتباراً من 18 تشرين الثاني الجاري، فيما أعلنت
وزارة الدفاع التركية
تدمير الكهوف والمخابئ الموجودة فيها لمنع استخدامها مجدداً.
وذكرت المصادر، بحسب قناة TRT التركية، أن المناطق التي جرى إخلاؤها تشمل جيكر تبه، شريف، عليشر، كندكولا، باجك، باران جبخانة، هينري (المستشفى)، ترزةخانة، مظلوم
دوغان
، براتيك يونيتيم، جبخانة، يوسف-أسايش،
هيمن
، وجسور.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن أعمال إخلاء مناطق الإيواء التي يُخشى وقوع اشتباكات فيها، مشيرة إلى أن الحزب سبق أن أخلَى أربع مناطق في قطاع بازي بمنطقة متينا، في 8 تشرين الأول الماضي، وهي هيبات، ياجك، صبري، وساسون.
وأكدت المصادر الأمنية التركية أن تدمير الكهوف والمخابئ في المناطق التي جرى إخلاؤها يأتي ضمن إجراءات أمنية لمنع استخدامها مجدداً، معتبرة أن التطورات الميدانية تمثل تقدماً في مسار نزع السلاح وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن متابعة العملية مستمرة من قبل هيئة تنسيق التضامن الوطني والتلاحم الاجتماعي ولجانها الفرعية، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال العملية وإعادة دمج الأشخاص الذين يعودون إلى البلاد وفق الشروط القانونية.
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سومرية نيوز
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