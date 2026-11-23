وقال المصدر للسومرية نيوز، إن قوة أمنية، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت من القبض على المنتسب ضمن ناحية ، مشيراً إلى إيداعه التوقيف واستكمال الإجراءات الأصولية بحقه.وفي حادث منفصل، أُصيبت فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً بشظايا في أنحاء متفرقة من جسدها، إثر انفجار مصباح شحن داخل منزلها ضمن قضاء ، بحسب ادعاء ذويها.وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق في الحادث، نظراً لخطورة الإصابة.