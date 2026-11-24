وذكرت الخلية في بيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود منصات مخبأة في المنطقة، مشيرة إلى تشكيل فريق استخباري وفني مختص بإشراف مدير استخبارات ومكافحة إرهاب .وأضافت أن قوة أمنية تحركت عند الساعة الثانية بعد الظهر، وطوّقت المنطقة ونفذت عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور على المنصتين وبقايا وأجزاء متفرقة تعود لمحرك طائرة مسيّرة.وأكدت الخلية رفع المضبوطات والتحفظ عليها أصولياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، من دون الكشف عن الجهة التي تعود إليها المنصات أو الغرض من استخدامها.