وقال الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء قوات خاصة في بيان ورد لـ ، ان " نايف مكيف الشمري امر اليوم الثلاثاء كافة القطعات العسكرية الموجودة داخل المدن بالتهيؤ لإخلاء مواقعها فيها تمهيداً لتسليم المسؤولية الأمنية إلى تشكيلات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن انسيابية انتقال المهام واستمرار حماية المواطنين".واضاف ان "الوزير وجه بتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرفع الكفاءة القتالية وتركيز جهود القطعات على مهامها العسكرية في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته وتأمين حدوده".