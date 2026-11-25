وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس علي فالح أمر بانتشار القطعات العسكرية ومسك المناطق المختلفة في جميع المحافظات، ومن بينها ".وأضاف أن "القائد العام وجّه أيضاً ألوية الاهتمام المشترك بقطع الطرق النيسمية المؤشرة ضمن مسارات عمليات تهريب النفط".وتابع أن "قطعات الجيش العراقي الموجودة في محافظة تنفذ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكداً "جاهزية الوزارة لتنفيذ المهام الموكلة إليها".