أعلنت خلية ​الإعلام الأمني، الأربعاء، عن استهداف "عجلة لإرهابيين" في سحول ضمن قاطع مسؤولية .

وقالت الخلية في بيان، "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق والمتابعة المستمرة مع مركز الاستطلاع والمراقبة الجوية في للقوات المسلحة، تم اليوم الأربعاء، تنفّذ ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات CH5 التابعة إلى ".

وأضاف البيان "استهدفتا عجلةً مغطاةً للعناصر الإرهابية في منطقة (سحول راوة) ضمن قاطع مسؤولية ، مما أسفر عن تدمير الهدف بالكامل".