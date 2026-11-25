وذكر لرئيس ، في بيان، أن الاجتماع شهد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة والارتقاء بمستوى تجهيزها وجاهزيتها.وأكد أن الاهتمام بملف التسليح وتعزيز الجاهزية العسكرية يأتي في إطار المسؤولية الوطنية لحماية سيادة وأمنه ومصالح شعبه.وأشار إلى أن توجهات الحكومة تركز على البناء والإعمار وتحسين الخدمات وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، مبيناً أن تعزيز القدرات الدفاعية يمثل ضرورة لحماية المسارات التنموية وتهيئة بيئة آمنة لاستدامتها.