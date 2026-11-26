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تمكنت قوة أمنية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على شخص باكستاني الجنسية، وضبطت بحوزته 11 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة في منطقة الدورة جنوبي .





وأضاف أن المتهم أُوقف وفق أحكام المادة (28) من . وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، أن عملية القبض نُفذت عقب مراقبة دقيقة ونصب كمين محكم للمتهم، ضمن تقاطع في منطقة الدورة.وأضاف أن المتهم أُوقف وفق أحكام المادة (28) من .