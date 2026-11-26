وذكر مصدر امني لـ ، انه "بموجب امر وزاري تسلم العميد الماس حميد الطالباني، رسمياً، مهام ".وتابع، انه "يأتي تسلّم الطالباني مهام القيادة في إطار مواصلة الجهود الأمنية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في المحافظة".